“Sungurlu’da aile birliğini kuralım”

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, önceki gün akşam saatlerinde duygusal bir mesaj yayımladı. “Makam, mal, servet yok olur ama sevgi ve dostluk yok olmaz” diye konuşan Abdulkadir Şahiner, “Sizleri çok seviyorum. Hangi siyasi görüşte, hangi siyasi düşüncede olursanız olun, gelin hep birlikte siyaseti atalım, Sungurlu aile birlikteliğini kuralım” diye konuştu.

“Daima millet, daima hizmet” düsturu ile hizmete ara vermeden çalıştıklarını söyleyen Şahiner, gece-gündüz demeden, yorulmadan bıkmadan ilk günkü aşkla elinden geldiği kadar var gücüyle çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini söyledi.

“İŞİMİZ HİZMET”

Sungurlu’ya daima bir şeyler yapmanın telaşı ve kavgası içinde olduğunu kaydeden Şahiner, “Kimi zaman en sevdiğim insanları kırdım, kimi zaman kendim kırıldım ama yılmadım, yorulmadım ve nefsimi hiç bir zaman aklımın önüne geçirmedim. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün sorumluluğunun bilinciyle, vatandaşlarımızın istek ve beklentilerine uygun olarak hazırladığımız projelerimizle, Sizlerden aldığımız destekle, “İşimiz hizmet olacaktır” diye konuştu.

“BU KÖKLÜ BAĞ DEVAM EDECEK”

“Bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimin hizmetlerimizden eşit şekilde yararlandırılması, bizlerin olmazsa olmazı oldu” diyen Başkan Şahiner, “Parti ayrımı yapmaksızın hemşehrilerimizin gönüllerine dokunabilmek için gayret gösterdim. Hemşehrilerimizin gönüllerini kazanıp, onlarla hemhal olmak kanaatime göre duyguların en güzeli. Kısa zamanda birlikte kurduğumuz bu köklü bağ, bundan sonraki süreçte de devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

“SUNGURLU HAK ETTİĞİ GÜZELLİKLERLE BULUŞACAK”

“Bu zaman kadar makam sevdalısı olarak değil, hizmet sevdalısı olarak, milletin hizmetkarı olarak, iyi ve kötü günde Sungurlu halkının yanında olmaya gayret ettik ve edeceğiz” diyen Şahiner, “İlçemizde herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle ilçemizi hak ettiği güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK HEDEF MODERN BİR İLÇE”

Sözlerine “Ben bir Belediye Başkanından önce sizlerin abisi, kardeşi, büyüğü, küçüğüyüm” diye devam eden Şahiner, “Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin ilçenin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek kentler arasında kendine sağlam bir yer edinecek modern bir ilçe oluşturmak en büyük hedefimizdir” dedi.

“GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDA”

Sungurlu Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadele konusunda tüm önlemleri aldıklarını anlatan Şahiner, “Sizlerden de bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Bilhassa sağlığınız için evde kalmanızı bir kez daha sizlerden talep ediyoruz. Sağlıklı güzel, mutlu günler çok yakında hepimizin olacak. Evde kal Sungurlu” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)