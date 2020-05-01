Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101110
ALTIN
383.059
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7600
EURO
7.7303
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
KADINLAR 1 MAYIS’TA 6284’E DİKKAT ÇEKTİ
KADINLAR 1 MAYIS’TA 6284’E DİKKAT...
Yağmur altında sosyal mesafeli 1 Mayıs 
Sosyal mesafeli 1 Mayıs 
Evinden dört kamyon çöp çıkan yaşlı kadın konuştu
Yaşlı kadın konuştu
Vali Çiftçi, traktörle mısır ekti
Vali Çiftçi, traktörle mısır ekti

Sungurlu TSO imkanlarını üyelerinin hizmetine sundu

Sungurlu TSO Başkanı Behiç Akkaş, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, odanın tüm imkânlarını üyelerin hizmetine sunarak, bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını ifade etti.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:30
Sungurlu TSO imkanlarını üyelerinin hizmetine sundu

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş ile Denizbank Çorum Şube Müdürü Mehmet Konak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), KOBİ’lere yönelik olarak açıkladığı Nefes Kredisi Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı için bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Behiç Akkaş, açıklamalarda bulundu. TSO Başkanı Behiç Akkaş, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, KOBİ’lere yönelik olarak açıkladığı Nefes Kredisi projesi kapsamında Denizbank ve TOBB, 100 bin KOBİ’ye 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacaktır. Proje kapsamında Oda ve Borsa üyeleri yüzde 7,50 faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek ayrıca 2020’de anapara ve faiz ödemesi olmayacaktır. TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ için imzalar geçtiğimiz gün içerisinde atılmış ve kredi imkanı üyelerimizin hizmetine sunulmuştur” dedi.

Özel sektörün yaşadığı sorunları TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığı ile Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklara aktardıklarını belirten Behiç Akkaş, bu noktada devlete Sungurlu İş Dünyası adına teşekkür ettiklerini dile getirdi. Tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını belirten Akkaş, Sungurlu TSO olarak odanın tüm imkânlarını üyelerin hizmetine sunarak bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını belirtti.

Akkaş, “Üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi şu an için işletmelerimize büyük katkı sağlayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler 50 bin lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olanlar da azami 100 bin lira kredi kullanabilecektir. Kredinin 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak geri ödemesi ise 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapılacaktır. Bu anlamda bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Devletimize ve ilgili Bakanlıklarımıza Nefes Kredisinde bizleri yalnız bırakmayan Denizbank’a ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Kaymakam Ataman'dan pazar denetimi
Kaymakam Ataman'dan pazar denetimi
Sungurlu Belediyesi yardım kolilerini dağıtımını sürdürüyor
Sungurlu Belediyesi yardım kolilerini dağıtımını sürdürüyor
Çorumlu Vergeloğlu Ordu Milli Eğitim Müdürü oldu
Çorumlu Vergeloğlu Ordu Milli Eğitim Müdürü oldu
Şahiner’den 1 Mayıs mesajı
Şahiner’den 1 Mayıs mesajı
Solunum cihazı arızalanan vatandaşın yardımına Jandarma yetişti
Solunum cihazı arızalanan vatandaşın yardımına Jandarma yetişti
Arifegazili'de 6 ev karantinaya alındı
Arifegazili'de 6 ev karantinaya alındı

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim