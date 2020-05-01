Sungurlu TSO imkanlarını üyelerinin hizmetine sundu

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş ile Denizbank Çorum Şube Müdürü Mehmet Konak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), KOBİ’lere yönelik olarak açıkladığı Nefes Kredisi Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı için bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Behiç Akkaş, açıklamalarda bulundu. TSO Başkanı Behiç Akkaş, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, KOBİ’lere yönelik olarak açıkladığı Nefes Kredisi projesi kapsamında Denizbank ve TOBB, 100 bin KOBİ’ye 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacaktır. Proje kapsamında Oda ve Borsa üyeleri yüzde 7,50 faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek ayrıca 2020’de anapara ve faiz ödemesi olmayacaktır. TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘TOBB Nefes Kredisi’ için imzalar geçtiğimiz gün içerisinde atılmış ve kredi imkanı üyelerimizin hizmetine sunulmuştur” dedi.

Özel sektörün yaşadığı sorunları TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığı ile Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklara aktardıklarını belirten Behiç Akkaş, bu noktada devlete Sungurlu İş Dünyası adına teşekkür ettiklerini dile getirdi. Tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını belirten Akkaş, Sungurlu TSO olarak odanın tüm imkânlarını üyelerin hizmetine sunarak bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını belirtti.

Akkaş, “Üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi şu an için işletmelerimize büyük katkı sağlayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler 50 bin lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olanlar da azami 100 bin lira kredi kullanabilecektir. Kredinin 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak geri ödemesi ise 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapılacaktır. Bu anlamda bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Devletimize ve ilgili Bakanlıklarımıza Nefes Kredisinde bizleri yalnız bırakmayan Denizbank’a ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)