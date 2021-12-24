“Sungurlu OSB doğalgaza kavuşuyor”

Son yıllarda gelişen Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tesis sayısında artış olduğunu hatırlatan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayici ve işadamlarının bölgeye doğalgaz hattı bağlanması için kendilerinden talepte bulunduğunu dile getirdi.

Gelen talep doğrultusunda konuyu AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a ilettiklerini anlatan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekili Ceylan’ın girişimleriyle de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşme imkânı bulduklarını vurguladı.

Bakan Mustafa Varank’a Çorum’un diğer sorun ve taleplerinin yanısıra Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgaz hattı bağlanması sorununu da ilettiklerini söyleyen İl Başkanı Ahlatcı, Bakan Varank’ın taleplerini makul karşıladığını ve Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgaz hattı bağlanması için direktif verdiğini bildirdi.

19 yıldır iktidarda bulunan AK Parti’nin her zaman üretimden ve üretenden yana olduğunu dile getiren İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, özellikle de istihdam sağlayan kuruluşlara önemli katkılar sağlandığını anlattı.

Sungurlu’da da hem ilçe ekonomisine, hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan sanayicilerin taleplerine de kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını ifade eden Ahlatcı, en kısa sürede doğalgaz bağlantısının yapılacağını kaydetti.

Ahlatcı, Organize Sanayi Bölgesi talebinin karşılanması konusunda verdiği katkılardan dolayı Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve taleplerini olumlu karşılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da teşekkür etti. (Haber Merkezi)

