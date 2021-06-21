Sungurlu OSB'de bedelsiz arsa tahsisinin süresi uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten TSO Başkanı Behiç Akkaş, “Buna göre, OSB'lerdeki yatırımların, üretim ve istihdamın artırılmasının sağlanması amacıyla buralarda yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesine imkan veren uygulama, 31 Aralık 2024'e kadar sürecek” dedi.

TSO Başkanı Behiç Akkaş, “OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi” uygulamasından Sungurlu'nun da faydalandığını hatırlatarak, Organize Sanayi Bölgesi’nde tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmış olduğunu, Sungurlulu yatırımcıları ve özellikle de il dışında ticaretle uğraşan Sungurlulu iş adamlarını burada yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi.

OSB’de içme suyu tesisi ve su deposu, kanalizasyon, telekomünikasyon altyapısı, yağmur suyu drenajı, yangın tesisatı ile site içi kilit taşı yol ve kavşakların yapım işlerinin tamamlandığını vurgulayan Akkaş, bölgede yatırımcılara yönelik arsa tahsislerinin devam ettiğini ifade etti.

Üretimin ve yatırımın kesintisiz devam etmesi gereken bu zor dönemde yatırımcıların işini kolaylaştıracak her türlü çalışmada olacaklarını belirten Akkaş, kurulacak yeni fabrikalarla ilçede var olan işsizlik sorununun önemli ölçüde çözüleceğini, bölgede üretilecek katma değeri yüksek ürünler ile ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını bildirdi. (Haber Merkezi)

