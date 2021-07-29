“Sungurlu'nun gelişimi için adımlar atılıyor”

İlçenin Ankara-Samsun asfaltı üzerinde bulunan Cevheri ve Çiftlik mahallelerini kapsayan arazilerin ticari alana açılması için başvuruların alınmaya başlandığını kaydeden Şahiner, “Belirtilen noktalarda arazisi olup ticari alana dönüştürmek isteyen hemşehrilerimizin Belediye İmar Müdürlüğümüze aşağıda belirtilen evraklar ile başvuru yapması yeterli olacaktır. Sungurlu'nun gelişmesi ve halkımızın kalkınması için atılan bu adımlar ile şehrimiz ivme kazanarak büyüyecektir” dedi. (Haber Merkezi)

