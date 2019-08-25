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Sungurlu MYO’da kontenjanlar doluyor

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çorum’daki fakültelerden bile daha çok ilgi görüyor.

Sungurlu MYO’da kontenjanlar doluyor

Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çorum’daki fakültelerden bile daha çok ilgi görüyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 23:01
Sungurlu MYO’da kontenjanlar doluyor

Çorum’daki bazı fakülteler mevcut kontenjanlarını bile dolduramazken, Sungurlu MYO bünyesinde açılan bölümlerin kontenjanları doluluk oranına ulaştığı öğrenildi.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre okulda 392 kontenjan açıldı. 350 öğrenci Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nu kazandı.

Halan devam eden e- kayıtlarda toplamda 300 öğrenci kayıt yaptırdı. Doluluk oranının bugün 350’ye ulaşması beklenen okulda boş kalan 40 kontenjanın ise ek kayıtlar sonucunda dolmasının beklendiği açıklandı.

Buna göre Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda bu dönemde Dış ticaret, Fizyoterapi, Bilgisayar Programcılığı, Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme Yönetimi, Tıbbı Tanıtım ve Pazarlama olmak üzere 8 programın ikisi hariç diğer bölümlerin hepsinin doluluk oranına ulaştığı vurgulandı.

(Haber Merkezi)

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