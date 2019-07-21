Sungurlu Halkbank’a yeni müdür

Halkbank Sungurlu Şube Müdürü Ayhan Artar’ın Çorum Bölge Koordinatörlüğü Nakit Operasyon Birim Müdürlüğü görevine atanmasıyla boşalan göreve bankanın Çankırı Çerkeş Şube Müdürü Engin Eker atandı.

Çarşamba günü ilçeye gelerek görevine başlayan Engin Eker, devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için burada olduğunu belirtti. Halkbank olarak Sungurlu’ya en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini söyleyen Eker, “Şube olarak ilçede başarılı olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sungurlu’ya atamasının yapıldığında çok mutlu olduğunu söyleyen Eker, ilçe esnafı ve halkının 7/24 hizmetinde olacağını ifade etti.

37 yaşında Kırıkkale doğumlu olan Eker, Kırıkkale’de 10 yıl görev yaptı. Daha sonra Çankırı ili Çerkeş ilçesi Şube Müdürlüğü görevine atanan Eker, son olarak Sungurlu Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

Eker evli ve 1 çocuk babası. (Haber Merkezi)