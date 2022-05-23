Sungurlu gençliği yürüdü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sungurlu'da “Gençlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi.
Sungurlu 23.05.2022, 19:19
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Yürüyüşe Sungurlu Kaymakam Refiki Taha Soydaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, İlçe Spor Mürürü Mehmet Aktaş, İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Atatürk Anıtı'nda sona erdi.
(Haber Merkezi)
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