Sungurlu Devlet Hastanesi’ne Erişilebilirlik Belgesi

5378 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında kurulan kurul denetimi yapılan binalardan Sungurlu Devlet Hastanesi binasına TSE tarafından belirlenen erişilebilirlik kriterlerini büyük oranda sağladığı ve tespit edilen eksiklikleri giderdiği için “Erişilebilirlik Belgesi” verilmesi kararı aldı.

Vali Yardımcısı Başkanlığında toplanan komisyonun kararı uyarınca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban’ın makamında İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatma Özak Batıbay, Sungurlu Devlet Hastanesi​ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Gökhan Karapapak’ın katıldığı programla belge teslim edildi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada bu güzel çalışmanın ilimizde bulunan diğer kurum ve kuruluşlar için de örnek olması temennisinde bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)