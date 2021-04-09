Sungurlu'da yangın

Edinilen bilgilere göre Başpınar Mahallesi Arıcı Evleri mevkisinde bir evin tandırlık bölümünde yangın çıktı. Ev sahibi ve mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan da yangınzede aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.