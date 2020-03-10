Sungurlu'da uçkunla mücadele çalışmaları start aldı

Sungurlu Belediyesi halkın daha rahat bir yaşantı sürdürebilmesi için başlatılan yeni dönem larva ilaçlama çalışmaları Budak özü, Diğ Çayı ve çeşitli gübrelik alanlarda yapılmaya başladı. Tespit edilen bölgelerde yapılan ilaçlama çalışmaları kapsamında; ilçenin tüm bölgeleri periyotlar halinde etaplara ayrılarak ilaçlanacağı bildirildi.

İlçede haşerelerin üreme kaynağı olan sulak yerlerin karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ve park bahçe alanlarını da keneye karşı ilaçlama faaliyetlerinin yapıldığını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Belediyemiz halk sağlığını korumak için elinden gelen çabayı gösteriyor. İlaçlama çalışmalarımız sayesinde bu bölgelerdeki uçkun, larva, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadelemiz devam ediyor. Halkımızın rahat bir yaşam sürdürebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerekli tedbirleri alınarak düzenli bir ilaçlama programı ile çalışmalarımız devam ediyor." dedi.