Sungurlu'da Tübitak 4006 bilim fuarı açıldı

Açılışı yapılan fuarda Fizik alanında 3 proje, Türkçe alanında 2 proje, Tarih alanında 1 proje, Matematik alanında 2 proje, Kimya alanında 1 proje, Biyoloji alanında 1 proje, Teknoloji alanında 4 proje olmak üzere toplam 16 projeyi, 50 öğrenci 10 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular.

İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, bu projelerle çalışmalarını sergileyen çocukların ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabileceğini, her parlak düşüncenin değerlendirilerek projelendirme aşamasında gerekli desteğin sağlandığında güzel işlerin çıkabileceğini ifade etti.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu proje stantlarını gezen Kaymakam Fatih Görmüş, bu projelerin düşünce aşamasından fiziki olarak ortaya çıkarılmasına kadar emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, başarılarının devamını diledi.