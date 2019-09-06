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Sungurlu'da telefon kablolarını çaldılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Türk Telekom'a ait telefon kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Sungurlu'da telefon kablolarını çaldılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Türk Telekom'a ait telefon kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:07
Sungurlu'da telefon kablolarını çaldılar

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Türk Telekom'a ait telefon kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Olay, Beşdam, Gafurlu köyleri ile 1 Nolu Sağlık Ocağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy sakinleri tarafından telefonların çalışmaması üzerine Türk Telekom yetkililerine arıza ihbarında bulunuldu. Arıza ihbarı üzerine köylere giden Türk Telekom yetkilileri, direkteki telefon kablolarının kesilerek çalındığını tespit etti ve durumu jandarma ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri kablolar ve direkler üzerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı.

Yaklaşık 500 metre kablo çalındığını belirten Türk Telekom görevlileri, “Biz arıza ihbarı üzerine geldik. Kabloların kesik olduğunu gördük. Yaklaşık 500 metre kabloyu kesip hırsızlar çalmış. Burada yaşayan vatandaşlar cep telefonu çekmediği için ev telefonlarını kullanıyor. Sağlık Ocağı’nda ise hastalar sistem olmadığı için mağdur edildi” dedi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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