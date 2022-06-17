Sungurlu'da tamamlanan eğitim dönemi değerlendirildi
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı okul ve kurum müdürleri değerlendirme toplantısı İlçe Milli Eğitimi Müdürü İhsan Sepetci'nin başkanlığında gerçekleşti.
Sungurlu 17.06.2022, 18:18
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Toplantı Şube Müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu, Yalçın Akkaya ve Şakir Demirel ile okul ve kurum müdürlerinin katılımı ile Şehit Mahmut Peşmen Ortaokulu toplantı salonunda yapıldı.
Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Şube Müdürleri bölümleri ile ilgili değerlendirmeler yaptılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci de okul ve kurum müdürlerine 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yaptıkları çalışmalar ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.
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