Sungurlu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Sunguroğlu Mahallesi Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan K.K. ile Tayfun Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle K.K. yanında bulunan silahla Tayfun Ç..'yi bacağından vurdu. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan Tayfun Ç. olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, K.K. ise suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.