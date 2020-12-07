Sungurlu'da korona virüs denetimleri sürüyor
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ekipler köylerde denetimlerini sürdürdü.
Sungurlu 07.12.2020, 16:27
28
Sungurlu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekipleri bu kez ilçeye bağlı köylere giderek camilerde denetim yaptı. Köy camilerinde incelemelerde bulunan ekipler, alınan tedbirlerin uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Eksik olan önlemlerin uygulanması için cami imamı bilgilendirildi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Aralık 2020
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:37
|İkindi
|14:59
|Akşam
|17:20
|Yatsı
|18:45