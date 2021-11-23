Sungurlu'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin destekleri ve hayırsever iş adamlarının katkıları ile ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 750 adet kışlık bot, ayakkabı ile içerisinde eşofman, ayakkabı, atkı, bere ve tişört gibi giyeceklerin bulunduğu bin adet çantadan oluşan set okul idareleri vasıtası ile öğrencilere dağıtıldı.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, "Emeği geçen başta Bakan Yardımcımız Muhsin Dere ve hayırsever iş adamlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.