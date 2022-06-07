Sungurlu'da ekili arazileri dolu vurdu

Sungurlu’da şiddetli dolu yağışı nedeniyle arpa ve buğday ekili tarlalarda hasar meydana geldi. Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı görevlileri dolu yağışının meydana geldiği İnegazili, Kuşçalı ve Bağdatlı köylerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, 3 köyde yaklaşık 5 bin dekar arpa ve buğday ekili tarlalarda hasar meydana geldiği tespit edilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.