Sungurlu'da Bülent Serttaş rüzgârı

Sungurlu Kent Park’ta gerçekleşen halk konserinde vatandaşlar ünlü sanatçı Bülent Serttaş'ın, sergilediği muhteşem sahne performansı ile unutulmaz bir akşam geçirdi.

Eski ve son albümündeki sevilen parçalarını peş peşe seslendiren ve hızını alamayıp ses kolonlarının üzerinde performansını sergileyen Serttaş, seslendirdiği şarkılarla, yaptığı espriler ve sempatik tavırlarıyla hem kendi coştu, hem de Sungurluluları coşturdu.



Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, gösterdiği muhteşem performansla program sonrası alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Program sonunda Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ünlü sanatçıya teşekkür ederek Sungurlu’yu simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti.

Konsere, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 12. İdari Dava Dairesi Başkanı Kalender Türeoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Hukuk Danışmanı Osman Kaçmaz, Emekli İstihbarat Müdürü Ertan Erkan, Emekli Ağır Ceza Reisi Kerim Yılmaz, İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu İlçe Başkanı Dursun Kanmış, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Haber Merkezi)