Sungurlu'da atık jilet projesi hayata geçirildi

Projesi kapsamında, berberler tarafından kullanılan jiletler, atık jilet kutusunda toplanacak. Bu sayede toplanan jiletler hem gelişi güzel bir şekilde çöplere atılmamış hem de geri dönüşüme kazandırılmış olacak.

Atık jilet kutusu projesi çerçevesinde hazırlanan kutucuklar Berberler ve Terziler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı tarafından berber esnafına dağıtılmaya başlandı.

Amaçlarının jiletlerin sokak hayvanlarına ve çöpten atık toplayan vatandaşlara zarar vermemesi olduğunu belirten Karslı, projeyi başlatmış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Her gün berberlerde kullanılan binlerce jilet çöpe gidiyor. Jiletler, dağıttığımız kutular, dolduktan sonra toplanacak ve geri dönüşüm amaçlı değerlendirilecek. Kutuların dolması 5-6 aylık bir sürede gerçekleşecektir” dedi.

Projenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçtiği kaydeden Karslı, berber esnafının da projeye olumlu yaklaştığını söyledi.

Oda Başkanı Karslı, projenin esnafla değerlendirildiğini hatırlatarak, “Projeyi hayata geçirmeden önce esnafımızla da görüştük. Esnafımız, projede yer almaktan memnuniyet duyacağını bildirdi. Biz de bu olumlu dönüşler neticesinde çalışmalarımızı hızlandırarak, projeyi hayata geçirdik” şeklinde konuştu.