Sungurlu'da 8 bin 633 öğrenci karne aldı

Kaymakam Mitat Gözen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Kadir Şahinoğlu, Neşe Akalın, Yalçın Akkaya Yavuz Selim İlkokulu’nda öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak onların sevinçlerini paylaştılar.

Şube Müdürleri Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Atatürk İlkokulu Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı. Diğer okullarda düzenlenen karne törenlerinde öğrencilere karnelerini okul müdürleri ve öğretmenleri takdim etti. Yazın okullarda açılacak olan kurslar konusunda öğrenciler bilgilendirerek katılım sağlamaları yönünde bilgi verdiler.

Kaymakam Mitat Gözen, yaz tatili boyunca öğrencilerin verimli vakit geçirmeleri gerektiğini vurgularken öğrencilerin kişisel gelişimleri geliştirecek kurslara katılmalarını, bedenen ve zihnen iyi dinlemelerini ve bolca kitap okumalarını tavsiye etti.