Sungurlu'da 72 kişinin ihtiyaçları karşılandı

Yapılan açıklamada, Sungurlu'nun köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın ilaçları Çorum Vefa Sosyal Destek Grubundaki Jandarma ekiplerimiz tarafından temin edilerek kendilerine teslim edildi. Bugün itibarıyla Vefa Sosyal Destek ekiplerimizden hizmet talep eden 72 vatandaşımızın ihtiyaçları karşılanmıştır" denildi.