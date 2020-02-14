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Sungurlu'da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yaşanan su sıkıntılarını çözüme kavuşturmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü ile ortak proje çalışması başlatılıyor. 

Sungurlu'da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yaşanan su sıkıntılarını çözüme kavuşturmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü ile ortak proje çalışması başlatılıyor. 

14 Şubat 2020 Cuma 12:22
Sungurlu'da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

İçme suyu depolarında meydana gelen çatlaklar sebebiyle yaşanan yüzde 40’lık su kaybının önüne geçilmesi ve şehir içi su şebekesinin yenilenmesi için proje hazırlandığını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Zamanla hasar gören ve çatlakların oluştuğu su depolarımızda kaçak tespit ettik. Yaklaşık yüzde 40 oranında yeraltına kaçak söz konusu. İller Bankası Genel Müdürlüğüne yaptığımız müracaat sonucunda gönderilen heyetle olası projelerimiz üzerine konuştuk. Kullanım ömrü biten depolarımızın yerine yeni depoların yapılması ve Evci Barajından talep edeceğimiz bağlantı ile ilçemizin su sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Evci Barajından sağlanacak içme suyu bağlantısı için siyasilerimizin de desteğini talep ediyoruz" dedi. 
Başkan Şahiner, "Şehir içi su şebekemizin yenilenmesi de gündemde. Bilindiği gibi asbestli su boruları kanserojen madde taşıdığı için kullanımı yasak. Dünya genelinde dahi kullanımı kesinlikle yasak olan bu boruları biz 35 yıldır kullanıyoruz. Geçtiğimiz dönem planladığımız bu değişikliği inşallah bu dönemimizde hayata geçireceğiz. Gelecek nesillerimize ve halkımızı düşünmek zorundayız. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor bizim için. Her ne olursa olsun bu projeyi yapmak zorundayız. Bu konudaki mücadelemizde devam edecektir.” diye konuştu. 

(İHA)

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