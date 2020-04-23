Sungurlu'da 23 Nisan kutlamaları

Sungurlu’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kutlandı.