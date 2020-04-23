Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98171
ALTIN
386.492
DOLAR
6.9630
STERLİN
8.5950
EURO
7.5295
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Ben Bir Çocuğum - TED
Trafik tartışması kanlı bitti!
Trafik tartışması kanlı bitti!

Sungurlu'da 23 Nisan kutlamaları

Sungurlu’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kutlandı. 

23 Nisan 2020 Perşembe 18:58
Sungurlu'da 23 Nisan kutlamaları

İlçe Milli Eğitim Müdürvekili Mustafa Kadir Şahinoğlu, öğretmenlerle birlikte Atatürk Anıtına çelenk sundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. 

(İHA)

İlgili Haberler
Sungurlu'da fırın, market ve imalathaneler denetlendi
Sungurlu'da fırın, market ve imalathaneler denetlendi
Başkan Şahiner belediye personelini unutmadı
Başkan Şahiner belediye personelini unutmadı
Sungurlu Belediyesi'nden bahar temizliği
Sungurlu Belediyesi'nden bahar temizliği
Sungurlu Belediyesi bayrak ve balon dağıttı
Sungurlu Belediyesi bayrak ve balon dağıttı
Sungurlu’da bayrak dağıtılacak
Sungurlu’da bayrak dağıtılacak
“İşimiz sadece hizmet olacak”
“İşimiz sadece hizmet olacak”

banner155

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim