Sungurlu'da 2021 yılında 262 çift evlendi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Evlendirme memurluğuna bir yıl boyunca toplam 223 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı.

Belediye Başkanı Şahiner, 2017 yılında 279, 2018 yılında 270, 2019 yılında 268, 2020 yılında 223 ve 2021 yılında şuana kadar 262 çift nikah masasına otururken, bunlardan 20'sinin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Başkan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak nikahları kıyılan çiftlerin tamamına yakına o günün anısı olan fotoğraflarını hediye ettiklerini ifade etti.