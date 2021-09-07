Sungurlu Belediyesi’nden ilçede yoğun çalışma

Sungurlu Belediyesi ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında tadilat çalışması yaptığı belirtilirken, havaların uygun olduğu günlerde cadde ve sokaklarda çalışmaların süreceği belirtiliyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “İnsanoğlunun yaşadığı her yerde Sungurlu Belediyesi vardır. Sahadayız. Şehrimizin her ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Belediye olarak yaptığımız hizmetler ilçemiz halkı daha modern daha güzel bir Sungurlu’da yaşamaları içindir. Kış ayları gelmeden cadde ve sokaklarımız toz ve çamurda kalmaması için yollarımız da düzenleme çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir” dedi. (Haber Merkezi)

