Sungurlu Belediyesi hemşireleri kutladı

Sungurlu Devlet Hastanesi ve aile hekimliklerinde hemşire ve ebelere çiçek veren Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, hem hemşireler gününü hem de ebeler gününü kutladı hem de Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in selamını iletti.

Ebe ve hemşireler nazik davranışı nedeni ile Başkan Şahiner ve Başkan Yardımcısı Sarıyüce’ye teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

