Sungurlu Belediyesi hemşireleri kutladı
Sungurlu Belediye Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Hemşireler ve Ebeler Haftası dolayısıyla Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hemşire ve ebelere çiçek verdi.
Sungurlu 16.05.2022, 19:56
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Sungurlu Devlet Hastanesi ve aile hekimliklerinde hemşire ve ebelere çiçek veren Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, hem hemşireler gününü hem de ebeler gününü kutladı hem de Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in selamını iletti.
Ebe ve hemşireler nazik davranışı nedeni ile Başkan Şahiner ve Başkan Yardımcısı Sarıyüce’ye teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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