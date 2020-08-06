Son Dakika

Sungurlu Belediye'sinden temizlik seferberliği

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha Temiz Bir Sungurlu’ için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. 

Sungurlu 06.08.2020, 15:14
597
Sungurlu Belediye'sinden temizlik seferberliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün değişik mahallelerde komple sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Sungurlu’nun mahallelerinde başlattığı genel temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. 
Temizlik ekipler ilçe genelinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarını yaparken, yol ve kaldırım kenarlarında çıkan otların temizliği, kaldırım üstü temizliği, sokak aralarının temizliği, dal, ot, moloz kaldırımı gibi bütün genel temizlik işlerine aralıksız devam ediyor. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 06 Ağustos 2020
İmsak 03:55
Güneş 05:35
Öğle 12:51
İkindi 16:43
Akşam 19:57
Yatsı 21:30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@