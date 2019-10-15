Sungurlu Belediye Meclisi'nden Barış pınarı herekatı'na destek

Belediye Meclis Üyelerinin katılımıyla yapılan basın açıklamasında konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 40 yıldır on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden terör Örgütü PKK ve onun uzantısı olan örgütlerin yok edilmesi gereken cinayet şebekeleri olduğu ifade etti.

Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir diyen Başkan Şahiner, “Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınar Harekatı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye’de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur." dedi.

Başkan Şahiner, "Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK’nın Suriye’deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye’de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlemektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye‘de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalarda özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetleri sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli’nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu’nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclislerimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” şeklinde konuştu.