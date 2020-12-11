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Sosyal mesafesiz kuyruk pes dedirtti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, İlçe Tarım Müdürlüğü ve bir banka önünde sosyal mesafesiz oluşan uzun kuyruklar görenleri çileden çıkardı. 

Sungurlu 11.12.2020, 00:29
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Sosyal mesafesiz kuyruk pes dedirtti

Çiftçilerin satışlarını belirttiği müstahsil makbuzunu beyan etmek için İlçe Tarım Müdürlüğü önünde sıra bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyrukta yapılan uyarılara kimsenin aldırış etmemesi dikkat çekti. 
Aynı dakikalar içerisinde ilçede bulunan bir banka önünde yine benzer görüntüler yaşandı. 

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