Sele kapılan köpekler kurtarıldı
Sungurlu’da yağan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel akıntısına kapılan köpekler, Belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sungurlu 20.06.2020, 14:01
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Sel sularından kurtarılan köpeklerin gerekli muayenesi yapıldıktan sonra herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.
Kurtarılan köpekler Sungurlu Belediyesi ekipleri tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı. (Haber Merkezi)
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