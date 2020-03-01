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“Şehitlerimizin Acısı Yüreklerimizi Yaktı”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. 

“Şehitlerimizin Acısı Yüreklerimizi Yaktı”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. 

01 Mart 2020 Pazar 01:52
“Şehitlerimizin Acısı Yüreklerimizi Yaktı”

Başkan Şahiner, "Türk milletinin başı sağolsun. Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz var. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi. 
Milletimizin başı sağ olsun diyen Başkan Şahiner, "Şu anda orada bulunan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, peygamber efendimize komşu olsunlar." ifadelerini kullandı. 

(İHA)

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