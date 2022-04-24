Şehit Mahmut Peşmen’in babası hayatını kaybetti
Şehit Mahmut Peşmen'in babası Ali Rahmi Peşmen hayatını kaybetti.
Sungurlu 24.04.2022, 18:35
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Şehit Mahmut Peşmen, Öğretmen Haydar Peşmen ve İsmail Peşmen’in babaları, Kadir Yeşil ve Abdullah İncel’in Kayınbabaları, Sungurlu esnaflarından Ali Rahmi Peşmen vefat etti.
Ali Rahmi Peşmen’in cenazesi önceki gün Sungurlu Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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