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Şehidimizin oğlu Enes Ekri yoğun bakımda

Sungurlulu şehidimiz İbrahim Ekri’nin oğlu 23 yaşındaki Enes Ekri, önceki gece Arifegazili yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Sungurlu 27.10.2020, 22:25
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Şehidimizin oğlu Enes Ekri yoğun bakımda

Otomobili ile TIR'la çarpışan Enes Ekri’nin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Ekri, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Çorum Milletvekili aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Çorum’un en genç milletvekili adayı olan Ekri’nin babası İbrahim Ekri, Şırnak Beytüşşebap’ta vatani görevini yapmakta iken teröristler ile çıkan çatışmada şehit olmuştu.

(Haber Merkezi)

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