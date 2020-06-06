Son Dakika

Şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kırıkkalede kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sungurlu 06.06.2020, 16:56
82
Şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil T. idaresindeki 06 BGC 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Halil T. ile yolculardan Karabey T., Çağlar T., Çiçek T., Rukiye K. ve Egemen T. ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
31°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 06 Haziran 2020
İmsak 03:07
Güneş 05:03
Öğle 12:44
İkindi 16:42
Akşam 20:15
Yatsı 22:02

Gelişmelerden Haberdar Olun

@