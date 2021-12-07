Şahiner’in portresini armağan etti
Sungurlu 07.12.2021, 20:47
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Sungurlu Belediyesi’nde çalışan Nevzat Telci’nin “özel gereksinimli” oğlu Umut Can Telci, babasıyla birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret ederek, yakma sanatı ile yaptığı portresini armağan etti.
Başkan Şahiner, “Emeğine, yüreğine sağlık. Bu anlamlı eseri odamın en güzel yerine asacağım” dedi. (Haber Merkezi)
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