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Şahiner’e miniklerden ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini sundu.

Şahiner’e miniklerden ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini sundu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:20
Şahiner’e miniklerden ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Sunguroğlu İlkokulu’nun küçük öğrencileri, okul idarecileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile velilerle birlikte Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında öğrenciler, 1978 yılında Sunguroğlu İlkokulu’ndan mezun olan Belediye Başkanı Şahiner’e diploma kayıt örneğini de hediye ettiler.

Ziyaretten ve aldığı hediyeden oldukça mutlu olduğunu ifade eden Şahiner; “Çocukların yeri her zaman benim için ayrıdır. Onlar hayatın ta kendileri. Hayatımıza renk katan ve güzelleştiren yavrularımız benim için bu yüzden çok kıymetli. Geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Bu emaneti en iyi şekilde yavrularımıza bırakmak için bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Beni çok mutlu ettiler. Sayın müdürümüze, idarecilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Verdikleri hediye çok manidar ve kıymetli” dedi.

(Haber Merkezi)

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