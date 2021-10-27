Şahiner’den UCİM’e destek

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kısa adı UCİM olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’ne destek sözü verdi.

Çorum UCİM Saha Koordinatörü Sinem Sarı, Eğitim Koordinatörü Şüheda Soluk ve gönüllü üye Meral Özeşer, Başkan Şahiner’i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Şahiner de, çok yararlı hizmetler veren UCİM’e elden gelen desteği vereceğini bildirdi. (Haber Merkezi)

