Şahiner’den Muharrem ayı ve aşure günü mesajı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Aşure Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

İslam tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olayların yaşandığı önemli bir ay olan Muharrem ayı içinde şükretmenin, ikramın, infakın, bir arada olmanın ve bereketin adı olan Aşure gününün de ilahi bereket ve feyziyle birlikte pek çok değeri içerisinde muhafaza ettiğini belirten Sungurlu Belediyesi Abdulkadir Şahiner mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Aşure günü aynı zamanda zalime ve zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V.)’in sevgili torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Bu ayda birbirimize verdiğimiz selam, ikram ettiğimiz aşureler birlik ve beraberliğimizin en güzel nişanesidir. Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı bu günlerde sevgi, barış ve kardeşlik dini İslam’ı yeniden idrak etme zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam âleminin Aşure Gününü tebrik ediyor, cennet gençlerinin efendisi Hz. Hüseyin’in şahsında İslam ve vatan uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyorum.”

(Ömür SOYTEMİZ)

