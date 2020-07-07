Şahiner’den Kavuncu’ya tepki Ceylan’a ise teşekkür

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner ayrıca ikili görüşmeleri ve ısrarı neticesinde Milletvekili Ceylan’ın Sungurlu’ya 2021 yılında Güreş Eğitim Merkezi, Olimpik Yüzme Havuzu, Semt Sahası ve soyunma odaları yapılacağının sözünü verdiğini de açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum ve ilçelerine yapılacak olan 69,5 milyon TL'lik yatırımları arasında ilçeye hiçbir müjdenin açıklanmaması başta Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner olmak üzere bir çok kesimin tepkisini çekmişti.

SÖZLER NE OLDU?

“Sungurlu’ya yapılacak spor yatırımlarının yerine Çorum’u tercih ettik” diyen Erol Kavuncu’ya tepki gösteren Şahiner, bunu Sungurlu halkının hak etmediğini ifade ederek, “Sayın Milletvekiline soruyorum! Bu 69 milyonluk yatırımdan hadi merkezi geçtik, Laçin, Alaca, Dodurga, Osmancık, Bayat ve Oğuzlar İlçesi ile Düvenci Beldesi yararlandırılırken neden ikilemde kalmadın da, seçim öncesi Sungurlu’ya güreş eğitim merkezi sözü vermiş, 2018’de de ‘Verdiğim sözün arkasındayım’ diyerek açıklama yapmana rağmen, hazır yatırımda almışken neden Sungurlu yerine Çorum’u tercih ettiğinizi öğrenmek istiyoruz” diye konuştu.

CEYLAN’A TEŞEKKÜR

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu’nun aksine, “Çorum’da bizim, Sungurlu’da bizim” diyerek ilçeye 2021 yılında Güreş Eğitim Merkezi, Olimpik Yüzme Havuzu, Semt Sahası ve soyunma odaları yapılacağının sözünü veren Çorum Milletvekili Ceylan’a ayrıca teşekkür eden Şahiner, “Kendisiyle görüşmem ve ısrarım neticesinde sözünü aldık. Yanımızda Genel Müdürü aradı ve yatırıma konulacağını söyledi. Sayın milletvekili şahsıma da sözünü vermiştir. Zaten sayın milletvekili Ceylan ile geçmişten gelen bir dostluğum var. Kendisini tanırım ve gerçekten sözünün eri bir insandır. Diğer milletvekilinin aksine sözünde duracağına tüm kalbimle inanıyorum. Kendisine, şahsım ve Sungurlum adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)