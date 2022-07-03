Şahiner’den Gökçek’e “Leblebi”li gönderme
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’e leblebili göndermede bulundu.
Sungurlu 03.07.2022, 18:22
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan “Türkiye’de 6 milyar dolarlık jelibon rezervi var” şakasını gerçek sanan ve bunu katıldığı programda anlatan Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takılan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Adıyaman’da 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu esprisine inanan ve bunu ciddi ciddi haber kanallarında anlatan adam bu ülkenin Başkenti Ankara'yı tam 23,5 sene yönetti. Sungurlu'da bulunan leblebi rezervini duysa çıldırır muhtemelen” diyerek, dalga geçti.
(Haber Merkezi)
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