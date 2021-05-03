Şahiner, Türkçülük Günü’nü kutladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir” sözünü vurgulayan Başkan Şahiner, tüm vatandaşların 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutladı.

Başkan Abdulkadir Şahiner, 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajında şu ifadelere yer verdi; “3 Mayıs 1944 yılında merhum Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaş Fer, Nurullah Barıman, Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Cebbar Şenel ve Cemal Oğuz Öcal, şahıslarına karşı açılan Türkçülük-Turancılık davasında çeşitli cezalara çarptırıldılar. Türk milliyetçiliğinin bir Türk mahkemesinde yargılanıp cezalandırıldığı bu tarihi olay, ilk olarak 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askeri Hapishanesi´nde adı geçen merhum 10 mahkûm tarafından Türkçülük Günü olarak kutlandı.

Bu önemli ve anlamlı günü kutlarken başta Türk milliyetçilerinin başbuğu Alparslan Türkeş olmak üzere, bu davada bedel ödemiş tüm büyüklerimi rahmet ve minnetle anıyorum. Geride kalan 76 yıllık süreye rağmen hatıraları dimdik ayakta duran 3 Mayıs´ın, Türklük ruhunun ve milliyetçilik şuurunun yerleşmesinde ve gelişmesindeki yeri ve önemi son derece büyüktür.

Yüreklerindeki vatan aşkıyla, gönüllerindeki tek millet idealiyle, şuurlarındaki Türk milli kimliği ile karşılarındaki bütün engelleri aşan, irfan ve hamiyet sahibi milli şahsiyetlerin örnek olacak inanç ve azimleri bugün bizim de yolumuzu aydınlatan en temel manevi dayanaklarımız arasındadır”

(Haber Merkezi)

