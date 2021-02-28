Şahiner: “Hocalı’yı unutmadık”

Hocalı’da resmi kaynaklara göre 613 sivilin katledildiğini belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, gayri resmi kaynaklara göre ise bu Bin 300’ün üzerinde Azeri Türkünün katledildiğini vurguladı.

Hocalı katliamının yıldönümünde bir açıklama yapan Şahiner, “Hocalı’da katledilen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve bu katliamı yapanları da lanetliyorum. İnsanlığın katledildiği, hamile kadınların karnının deşildiği, mazlum ana ve babaların şehit edildiği, sırf Türk olduğu için yüzlerce insanın katledildiği bu soykırıma bizler gözlerimizi kapatamayız. Gözü dönmüş canilerin gerçekleştirdiği bu soykırım unutulmayacaktır. Hocalı katliamının 29.yıldönümünde, acımasızca katledilen şehit soydaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

