Şahiner: “Engellilik sadece zihinlerde var olan kavram”

Şahiner mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama değil; bir farkındalık günüdür. Biz Sungurlu Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bir toplumun, bir kentin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de engelli vatandaşlara verdiği değerdir. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Engel, aslında sadece zihinlerde var olan bir kavramdır. En büyük engeller zihinde ve kalptedir. Bunların dışında yer alan engelleri sevgi ve dayanışma ile aşmak mümkündür. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla toplumun her kesimiyle ilgili farkındalıklarımızın arttığı günler diliyorum.” (Haber Merkezi)