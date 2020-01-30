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Şahiner, deprem bölgesini inceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu.

Şahiner, deprem bölgesini inceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine ziyarette bulundu.

30 Ocak 2020 Perşembe 00:41
Şahiner, deprem bölgesini inceledi

Beraberinde Başkan Yardımcısı Bahri Sezen ile birlikte Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı köylere giden Başkan Şahiner, köy muhtarlarıyla görüştü. Depremzede ailelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şahiner, Sungurlu halkının selamını getirdiklerini söyledi.

Sungurlu’da 4 gün boyunca 3 TIR dolusu yardım malzemesi topladıklarını söyleyen Başkan Şahiner, bir TIR dolusu yardım malzemesini Doğanyol ilçesine bıraktı.

Daha sonra Gökçe Köyü’ne giden Başkan Şahiner, depremde zarar gören evleri inceledi.

“Durumu hem yerinde görmek, hem de topladığımız yardım malzemelerini köy muhtarları ve vatandaşlara bizzat kendimiz ulaştırmak için buradayım” diyen Başkan Şahiner, “Allah, tekrar söylüyorum yaralılarımıza şifa versin. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabı Hak rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Böyle durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönem ve bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada ve bir ipin ucundan tutmaya çalıştık. Hep birlikte inşallah bu acılar bir daha yaşanmaz” dedi.

Şahiner daha sonra Elazığ’a gitmek üzere Malatya’dan ayrıldı.

(Haber Merkezi)

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