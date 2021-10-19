Şahiner, Belediyeler Birliği Toplantısı’nda

Sosyal medya hesabından toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Başkan Vekili olduğum İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin 64. Olağan Meclis Toplantısı ve Eğitim Programına katıldık. Toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Aliye ÖNCEL)

