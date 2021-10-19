Şahiner, Belediyeler Birliği Toplantısı’nda
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, başkan vekili olduğu İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin olağan meclis toplantısına katıldı.
Sungurlu 19.10.2021, 21:44
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Sosyal medya hesabından toplantıyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Başkan Vekili olduğum İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin 64. Olağan Meclis Toplantısı ve Eğitim Programına katıldık. Toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
(Aliye ÖNCEL)
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