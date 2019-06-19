Sabah namazına katılan öğrenciler ödüllendirildi

Ulu Cami'de düzenlenen final programına İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler Cuma namazı öncesinde 27 hafta boyunca öğrendikleri ayet ve hadisleri okurken, namaz sonrası 27 hafta sürekli gelen 19 öğrenci bisiklet ile ödüllendirildi.

Yapılan açıklamada, "2018-2019 eğitim öğretim yılında da 27 hafta boyunca devam eden sabah namazı buluşmaları programımızı Cuma namazı sonrası yaptığımız programda sonuçlandırdık. Sabah namazı sonrası çorba ikramlarında ve bisikletlerin temininde yardımı bulunan ve buluşmalarımıza iştirak eden öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerimizden Allah razı olsun" ifadeleri kullanıldı. (Haber Merkezi)