Ramazan Kendüzler, mülkiye müfettişi oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.

Atama kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirildi.

Kararname ile Hakkari-Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Kayyumu Sungurlulu Ramazan Kendüzler, Mülkiye Müfettişliğine atandı.

RAMAZAN KENDÜZLER KİMDİR?

Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğan Ramazan Kendüzler, ilköğretim ve lise eğitimlerini memleketinde tamamladıktan sonra 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünü kazanıp 1 yıl İngilizce dil eğitimi aldı.

2001 yılında Türkiye İstatistik Kurumunda Ulusal Hesaplar konusunda staj yaptıktan sonra 2005 yılına kadar özel sektörde çalıştı.

Akabinde 2005 yılında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Veri Hazırlama Kontrol Memuru olarak memuriyet hayatına başladı. 2006 yılında Mülki İdare mesleğine 93. Dönem Kaymakam adayı olarak başladı.

Denizli Kaymakam Adayı olduğu dönemde, Çavdarhisar Kaymakam Vekilliği, Mülkiye müfettişliği teftiş stajı ve çeşitli stajlar yaptı. İngiltere Leicester'da 1 yıl yabancı dil eğitimi ve bunun yanında staj mahiyetinde İngiliz idari yapı incelemesi eğitiminin ardından 2009 - 2011 yıllarında Kırşehir Akpınar Kaymakamlığı, 2011 - 2013 yıllarında Adıyaman Tut Kaymakamlığı, 2013 - 2016 yıllarında Ağrı Tutak Kaymakamlığı, 2016-2018 Çanakkale Bayramiç Kaymakamlığı görevinde bulunmuştur. İçişleri Bakanlığınca 05.11.2018 tarihinde geçici görevle Yüksekova Kaymakamı olarak görevlendirildi.