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Polis’in 176’ncı kuruluş yılını tatlıyla kutladı
Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, Polis Günü ve Haftası nedeniyle ilçede görev yapan polis merkezlerini tek tek ziyaret etti.
Sungurlu 11.04.2021, 18:46
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İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam’ı da makamında ziyaret eden Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in selamlarını ileterek günlerini kutladı ve Başkan Şahiner adına emniyet teşkilatına tatlı ikramında bulundu.
(Haber Merkezi)
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