Polis’in 176’ncı kuruluş yılını tatlıyla kutladı

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam’ı da makamında ziyaret eden Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in selamlarını ileterek günlerini kutladı ve Başkan Şahiner adına emniyet teşkilatına tatlı ikramında bulundu.



(Haber Merkezi)

