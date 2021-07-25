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Park halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde park halindeki otomobilin kaputuna yorgun mermi isabet etti. 

Sungurlu 25.07.2021, 18:07
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Park halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde olan 19 SB 739 plakalı otomobilin kaporta kısmına, akşam saatlerinde düğünden atıldığı tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Aracın kaporta kısmında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. 
Polis, ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı 

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